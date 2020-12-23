Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Binlerce yıl evvel korkularla taşa işlenmiş bir heykel, Kayı boyunun simgesinin kazındığı 400 senelik zırhlar, İznikli ustaların renklerin sırrına vardığı dört asırlık çiniler, Osmanlı terzilerinin nakış nakış işlediği kıyafetler ve Sultan Abdülhamid’in şahsi eşyaları... Bu fevkalade günlerde emniyet barikatlarını geçip İstiklal Caddesi’ndeki Meşher’e adım atarsanız, pandeminin kasvetli havasını unutup tarihin ihtişamlı nesneleriyle zamanda yolculuğa çıkacağınız bir sergiyle karşılaşacaksınız... Meşher’in üçüncü sergisi olan “Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesinden Bir Seçki” adlı sergi, Sarıyer Azaryan Yalısı’nda bulunan ve yaklaşık 20.000 esere ev sahipliği yapan Sadberk Hanım Müzesinden seçilmiş 210 nadide eseri İstanbul’un kalbinde sanatseverlere sunuyor. Bu sergiyle Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesinin 40. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

7 BİN 700 SENE ÖNCESİNE SEYAHAT

Kronolojik bir sırayla mekânın üç katına yayılan sergide neolitik dönemden Helenistik döneme, Roma’dan Selçuklu ve Osmanlıya kadar farklı devir ve medeniyetlerden ilki 7.700 sene evveline giden eserler teşhir ediliyor. Dünyadaki değişimini farklı nesne ve sanat eserleriyle ortaya koyan sergi, aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoncu olan Sadberk Koç’un inanılmaz meraklarını da gözler önüne seriyor...

EŞSİZ TÜRK İSLAM ESERLERİ

Antik dönemlerden çok sayıda heykelin yer aldığı sergide Türk İslam eserleri de geniş bir yer tutuyor. O eserler arasında dünyanın sayılı çini koleksiyonundan seçilen İznik ve Kütahya çinileri teşhir ediliyor. Bu eserlerle Osmanlı sanatının “Saray Üslubu” ile şekillendiğine vurgu yapılıyor.

“Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesinden Bir Seçki” adlı sergide Osmanlı hat sanatından numuneler de görmek mümkün. Hafız Osman’ın kaleme aldığı hilye-i şerif eseri de onlardan biri...

ZIRHLARA İŞLENEN KAYI

Meşher’de teşhir edilen eserler arasında Osmanlı devrinden kalma tombak zırhlar da yer alıyor. Onları hususi kılan şey ise üzerlerinde Kayı boyunun küçük simgelerinin yer alması... At alın zırhı, miğferler ve bir topuz birlikte görülebiliyor.

SULTAN ABDÜLHAMİD YADİGÂRI NESNELER

“Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesinden Bir Seçki” sergisinde en dikkat çeken kısımlardan birinde Sultan II. Abdülhamid’e ait tam tıraş takımı sergileniyor. Estetik ama mütevazı denilebilecek tıraş takımında; Büyük Sultan’a ait usturalar, taraklar, el aynası, diş fırçası, iplik iplik işlemeli tıraş önlüğü ve peşkir yer alıyor. Nesneler, Sultan Abdülhamid’in inisyalinin işlendiği kadife kutu içerisinde bulunuyor. Aynı bölümde Sultan Abdülhamid’in tuğrasının olduğu tatlı takımları ve bir karlık da teşhir ediliyor. Sultan Abdülhamid’in kızı Naime Sultan’ın başlattığı beyaz gelinlik modasın ilk numuneleri ve Osmanlı elitlerinin kadın kıyafetleri de Meşher’de görülebiliyor.