Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bütün sanat dalları gibi beyazperde de 2020’de sıra dışı bir sene geçirdi. Türkiye’de sinema salonları yaklaşık dört ay kapalı kaldı, dijital platformlar ise hiç olmadıkları kadar revaçtaydı. Kısır geçen pandemi senesinde yine de beyazperdede bazı filmler öne çıktı. Gelin, eksikliklerine rağmen 2020’de vizyona giren veya dijital platformlarda yayınlanan yerli filmlerden dikkat çekenleri hatırlayalım...

“AİDİYET”

Sıra dışı bir suç hikâyesi

enç yönetmen Burak Çevik “Aidiyet” filminde, kendi ailesinde yaşanan bir cinayetin perde arkasına eğiliyor... Yaşlı bir kadının öldürülmesinin ardından kızı ve arkadaşının müebbet hapis cezası almasıyla gelişen hadiselerin işlendiği filmde realiteden güç alınarak sıra dışı bir anlatım ortaya konuyor...

“NASİPSE ADAYIZ"

Yerel siyasetin aynası

Ercan Kesal, hem yönetip hem de başrolünde oynadığı “Nasipse Adayız”da kendi siyasi tecrübesi üzerinden yol alıyor. Eser, karakter filmi olduğu kadar politik bir taşlama da... Her ne kadar filmde zaman zaman dünya görüşü olarak tek kutuplu kalınsa da mahallî siyasetin figüranlarının çarpıcı ve realist bir röntgeni çekiliyor.

“KARAKOMİK FİLMLER 2”

Mizah ve dram kokteyli

Cem Yılmaz, ilki rağbet görmeyen “Karakomik Filmler” serisinin ikincisinde, “Deli” ve “Emanet” isimli iki orta metrajlı filmle mizah ve dramı ustalıkla harmanlıyor. Topluma parlak bir ayna tutulan eserlerde üzerinde düşünülmesi gereken bir ülke portresi çiziliyor. Ancak filmde ideolojik saiklerle karikatürize edilen tipler de var.

“KAPAN”

“Öteki” olmaya dair...

Seyid Çolak’ın çeşitli festivallerden mükâfatlarla dönen filmi “Kapan” bir adada yaşanan gerilimler üzerine kurulu... Eserde geçen hikâye Mada adasının sakinlerinden birinin ortadan kaybolmasıyla gelişiyor. Bir kurdun belirmesi ise herkesin gerçek kimliğine ışık oluyor. Sembolizme sıkça başvurulan filmde öteki olmaya dair derin mesajlar, sıkışmışlık hissiyatıyla aktarılıyor...

“SOLUK”

Ölüme beş kala

Amansız bir hastalığa yakalanan ve artık ölümü bekleyen bir adamın, hasta bakıcısıyla ve kendisine arkadaşlık eden bir kadınla yaşadıklarını merkezine alan “Soluk”, yönetmen Özkan Yılmaz’ın ilk filmi. Eser, kasvetli havasına rağmen hayata ve ölüme dair derinlikli sorular soruyor. Realist hikâye ve oyunculuklarıyla bu seneki yerli filmler arasından sıyrılıyor...

“BOZKIR”

Sular altındaki dünya

Yönetmen Ali Özel, geçen sene Altın Portakal’da 10 ödül alıp çok tartışılan filmi “Bozkır”da baraj suları altında kalacak bir köyden toprağa bağlılık ve anlaşılamama üzerine tesirli bir dram çıkarıyor. Herkesin meşrebine göre okuyacağı filmde fânilik üzerine çarpıcı sekanslar var. Filmin öne çıkardığı yeis duygusu ise pandemi günlerine göre değil!

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMEDİ

Yılın en çok seyredilenleri yerli komediler

2020’de Türkiye’de yılın en çok seyredilen filmleri yine yerli komedilerdi. 17,4 milyon biletin satıldığı 2020 yılında seyirci pazar payının %80,2’si Türk filmlerinin oldu.

Yerli filmler için 13,9 milyon, yabancı filmler içinse 3,5 milyon bilet satıldı. Box Office Türkiye’nin rakamlarına göre bu sene en çok seyredilen ilk beş film şöyle:

1- “Eltilerin Savaşı” 3 milyon 630 bin 822

2- “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” 2 milyon 488 bin 274

3- “Baba Parası” 1 milyon 697 bin 597

4- “Bayi Toplantısı” 1 milyon 47 bin 163

5- “Sıfır Bir” 868 bin 734