Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekmeköy Belediyesi’nin dördüncüsünü sağlık temasıyla düzenlediği Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler belli oldu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sağlığın yeniden yorumlandığı yarışmaya 135 film başvurdu. Toplamda 80 bin TL ödülün dağıtıldığı törende, ilk üçe giren filmlerin yanı sıra jüri özel ödülü ve beş filme mansiyon ödülü de verildi.

Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; jüri üyeleri Birol Güven, Barış Başar, Erdem Baş, Aydın Sarman, Serdar Can, Ünal Yeter, Erol Erdoğan, Yeşim Dalgıçer, Ayşe Şahinboy Doğan, Nihal Şen ve televizyonda yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Eray Yasin Işık katıldı.

Jüri Özel Ödülünü Uludağ Üniversitesi Adli Tıp anabilim dalında araştırma görevlisi olan Dr. Turgut Kanal’ın Yaren filmi kazandı.

Yarışmada birinciliği “Naftalin” filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmiyle Kasım Ördek, üçüncülüğü “Bugün Ölmek İstemiyorum” filmiyle Onur Sefer kazandı. Mansiyon ödüllerini Enis Manaz’ın “Le Périple D’abélla - Abella'nın Yolcuğu”, Barış Şefer’in “Logos”, Hasan Kalender’in “+Bir Başarı Hikayesi”, Abdullah Şahin’in "Artı Bir" Filmi ve Sezgin Yüzay’ın “Koku” filmleri kazandı.

Kazananlar, ödüllerini Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ve protokol ve jüri üyelerinin ellerinden aldı.

Belediye Başkanı Poyraz törende jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim etti

4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması hakkında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini hep beraber vereceğiz. Bu seneki temamız sağlık. Çünkü ülkemizde ve tüm dünyada sağlığı konuştuğumuz bir yıl geçirdik. Daha öncesinde komşuluk vardı, adalet vardı ve 15 Temmuz münasebetiyle ihanet vardı. Ve böylece üç sezonu bitirerek dördüncüsünü yaptığımız bu dönem. Burada da sağlığı işliyoruz. Ben hep şunu söylüyorum, biz komşuluğu yaparken çok önemli kazanımlar elde ettik. İstanbul gibi büyük şehirlerde adeta komşuluğun birbirine gidip gelmenin unutulduğu bir süreçte böyle bir temayı işlemekle ve böyle bir temayı ülkemizin gündemine getirmekten çok faydalandığımızı, insanlarımızın faydalandığını gördük. Bugün de sağlık olması hasebiyle, yaklaşık 135 tane film bize müracaat etti. Birazdan ödüllerini vereceğiz. Bu film çekenler içinde doktorlarımız, gençlerimiz, sanatçılarımız var. Biz bunun ilk ikisini sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde yapmıştık ve hatta bir tanesi de kendisi de katılıp ödülü vermişti. Ve çok memnun olduğunu ifade etmişti. Bir yerel yöneticilerin böyle bir çalışma yapmış olmasından mutlu olduğunu ifade etmişti. Belediye olarak sadece görevlilerimiz yoldur, kaldırımdır, asfalttır, park yapmaktır, kültür merkezi yapmaktır, bizim hizmetlerimiz arasında elbette bunlar önemli ama bunun yanında kültüre, sanata, sanatçıya da değer verdiğimizi gösterme adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Bu filmleri çeken birçok gencimiz gelecekte sanatçı olacak, bu filmleri yöneten birçok kardeşim belki gelecekte uluslararası bir film yönetme imkanı sağlayacak. Böylelikle sanata sanatçıya da bir yerel yönetici olarak, bir belediye olarak vermiş olduğumuz destekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle başta jüri üyelerimiz olmak üzere bize film çekip gönderen bütün yönetmenlerimize, ve bu yolda emeği geçmiş çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada jüri üyeliği yapan Birol Güven, “Kısa film aslında, ilerde uzun metraj filmi çekecek arkadaşların hazırlıkları gibi bakılır. Bu boyutu da var tabii ama kısa film, zaten kendi başına ayakları üstünde durabilen bir sanat dalıdır. Kısa filmler dünyanın en iyi fikirlerinin çıktığı filmlerdir. Neden? Çünkü kısa filmcinin parası yoktur. Belli kısa bir zamanda derdini anlatmak zorundadır. O yüzden de büyük fikirler bulmak zorundadır. Büyük fikirler çıkar kısa filmden. Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği kısa film yarışmasında ben geçen yıl da jüri üyesiydim. Orada da çok güzel filmler çıkmıştı. Ama bu sene bu kısa film yarışması biraz daha kurumsallaştı. Geçtiğimiz yıllarda her yere giden filmler bize de gelmişti. Ama bu sene gerçekten arkadaşlar sadece Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği yarışma için film çekmişler. Çünkü temadan anlaşılıyor bu. Sağlık temasıyla ilgili filmler göndermişler. Bu da bu yarışmanın kurumsallaştığını gösterir. Önümüzdeki yıllarda daha da güzel bir organizasyona dönüşecek, bu umudumuz var. Pandemi olmasaydı, bu yıl da çok başka olurdu. Tabii temanın sağlık olması çok önemli çünkü trajedisi olmayan, travması olmayan sinema olmaz, travma, trajedi yoksa, film de çıkmaz ortaya. Bu yıl gerçekten dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük trajedisini yaşadık hep birlikte. Uygar dünyanın ilk salgınıydı bu. Tüm dünyanın karşılaştığı ilk salgın bu. Dolayısıyla bu sinemayı da çok etkileyecektir” diye konuştu.

Yarışma hakkında düşüncelerini aktaran oyuncu Aydın Sarman, “Öncelikle çok dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe, bu kuralları çok değerli kılmak gerekiyor. Çünkü çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Yapılan her güzel şey ve her kötü şey, kötüler olmasın hayatımızda, tarihe kalıyor. Dolayısıyla 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması da tarihe mal oldu” dedi.

Yönettiği “Yaren” filmi ile yarışmada Jüri Özel Ödülünü alan Dr. Turgut Kanal ise, “Sağlık çalışanlarından oluşan kendi küçük butik bir ekibimiz vardı, Yaren kısa filmini onlarla çektik. Tüm sağlık çalışanlarının kahramanlıklarını ekrana yansıtmayı hedefledik. Böylesi anlamlı bir yarışmada ödül alması da bizim için ayrıca gurur verici tabii. Bu ödülü tüm sağlık çalışanları adına alıyorum” şeklinde konuştu.