Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin



Yeni yıla ümitle baksak da Covid-19 salgınının hüküm sürdüğü 2020, bütün sahalarda olduğu gibi kültür sanatta da kayıplar yılıydı. Sanat dünyası bu senede hem sarsıldı hem yenilendi. Önce sinemalarla tiyatrolar kapandı, enstrümanlar sustu ve film, çekimleri uzunca bir zaman durdu...

YENİ DÖNEME ADAPTASYON

Ama kültür âlemi, yeni döneme adapte olmayı başardı. Pandemi sebebiyle Türkiye’de ilk defa online tiyatro galası yapılıp birçok eser açık havaya taşındı. Yine açık havada sinema programları tertiplendi, film festivalleri online ortamda yapıldı, bazı filmler Netflix, BluTv gibi sanal platformlarda seyirci ile buluştu. Karantina günleri, görsel sanatçılar içinse büyük bir fırsatı beraberinde getirdi. Sanatçılar farklı sergilerle karantina günlerinde yaptıkları eserleri ortaya koydu. Öte yandan sinemaya ve tiyatroya devlet teşvikleri verilmesine rağmen pandemi döneminde zor duruma düşen sanatçılar da oldu...

ONLINE İMKÂNLAR KALICI OLACAK

Kültür sanat dünyası, 2021 yılı için tedirgin olsa da hazırlıklı ve ümitli! Yeni senede, pandemi geçse bile bazı online imkanlar kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu yılda Türkiye’de yeni kültür sanat mekânlarının açılması planlanıyor. Taksim Meydanı’nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, 2021de açılacak merkezlerden biri. Rami Kitap ve Kültür Vadisi de en çok beklenen kültür kompleksleri arasında yer alıyor. Henüz kapılarını açan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binasının da, sanat dünyasına renk katması bekleniyor.

YAYINCILIK TELİFSİZ CANLANACAK

2021’de yayıncılık dünyasının da canlanması bekleniyor. Zira şair Orhan Veli Kanık’ın ve meşhur distopyaların yazarı George Orwell’in ölümlerinden 70 sene geçmesi sebebiyle eserlerindeki telif hakkı kanunen kalkıyor. Her ne kadar bunun emeğe haksızlık olduğu fikri öne çıksa da yayın dünyasının hareketleneceği kesin... Uzunca bir zamandır yapılamayan kitap fuarlarının akıbeti de önümüzdeki aylarda netleşecek; pandemi güç kaybederse “kontrollü” kitap fuarları tertiplenebilecek.

YENİ GÖBEKLİTEPELER GELEBİLİR

Türkiye’de pandemiye rağmen devam eden arkeolojik kazılardan da müjdeli haberler bekleniyor. Potansiyeli en yüksek olan kazılardan biri ise Şanlıurfa’daki Karahantepe... On iki bin senelik olduğu düşünülen arkeolojik alanda Göbeklitepe’den daha eski bir kazı merkezine ulaşılma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. İstanbul’daki Haydarpaşa da kültür camiasının dikkatle takip ettiği başka bir kazı...

BAHARI BEKLİYORLAR

Sanat âlemindeki büyük sergilerin ise yeni yılın bahar aylarına kaydırıldığı görülüyor. Zira özel müzeler ve sanat galerileri, sergilerinin fiziki ortamda daha çok sanatsevere ulaşmasını arzu ediyor. Ama bazı sergiler hem dijital hem de fizik ortamda yapılmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçen sene 15. Contemporary İstanbul’u sanal ortamda gerçekleşirken bu sene 2021’de hem ilkbahar (27 Nisan-2 Mayıs 2021) hem de sonbahar olmak üzere iki defa Contemporary İstanbul heyecanı yaşanacak. Art Basel Hong Kong gibi diğer büyük sanat fuarlarının bahar aylarından itibaren yapılması planlanıyor.

2021’in “İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi sebebiyle, bu sene Mehmet Akif Ersoy’a ve İstiklal Marşı’na dair yayın ve organizasyonların çoğalması bekleniyor.

PERDELER DİJİTALLE

Yeni senede tiyatro oyunları daha fazla online platformlarda yer alacak. Hatta bu bir platforma dönüştü. Farklı türlerden birçok eser Tiyatronet isimli online platformda “perde açıyor”.