MURAT ÖZTEKİN

Beyazperde, 2020’de zor bir seneyi geride bıraktı. Ancak mart ayına kadar kapalı kalacak sinema salonlarının yeni senedeki takvimi oldukça yoğun. Zira geçtiğimiz sene gösterime giremeyen birçok büyük bütçeli film vizyon bekliyor. Yeni çekilen filmlerle de liste kabarıyor. 2021’in filmleri arasında ise aksiyon türündekiler öne çıkıyor. Gelin her ne kadar gösterim tarihleri kesin olmasa da, bu sene vizyona girmesi beklenen ve online platformlarda da yer alacak filmlere bakalım...

Absürt casusluk serisinin üçüncü halkası “The King’s Man: Başlangıç” 2021'in en çok beklenen filmlerinden. Yönetmen Matthew Vaughn'un aksiyon ve mizahı harmanlandığı eser, yine dünyanın tehlike altında olmasını konu edinen ve seriye yan hikâye getiren, “spin-off” mahiyetinde... Gösterim tarihi ise 12 Mart...

58 YILLIK SERİYE DEVAM

Elli sekiz yıllık James Bond film serisinin son taksiti olan “Ölmek İçin Zaman Yok” geçen sene tehir edilen filmler arasında yer alıyor. 2 Nisan’da vizyona girecek olan ve Daniel Craig’in son defa Bond’u canlandırdığı eserde, yeni teknolojilerle donanmış bir düşmana karşı mücadele veriliyor. Hollywood’un iki efsane fantastik karakteri “Godzilla vs. Kong” filminde karşı karşıya geliyor. 21 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan eserin yönetmenliğini Adam Wingard üstleniyor. Aksiyon sinemasının popüler serilerinden “Hızlı ve Öfkeli”nin dokuzuncu filmi ise 28 Mayıs’ta gösterime girecek. Justin Lin’ın yönetmen koltuğunda oturduğu eser, yine Vin Diesel’li kemik kadrosunu koruyor.

“TOP GUN” GERİ DÖNÜYOR

Yönetmen Joseph Kosinski de “Top Gun”ın devam filmini 36 sene sonra yeniden seyirciyle buluşturuyor. “Top Gun: Maverick” tecrübeli pilotun yeniden hava kuvvetlerine dönmesiyle gelişen hadiseleri merkezine alıyor. 2 Temmuz’da gösterime girmesi planlanan filmin başrolünde yine Tom Cruise var. Disney’in Dwayne Johnson ve Emily Blunt’lı macera filmi “Jungle Cruise”un da 30 Temmuz’da seyirciyle buluşması bekleniyor. Kenneth Branagh'ın Agatha Christie'nin kitabından sinemaya adapte ettiği ve başrolünde oynadığı “Nil’de Ölüm” de dedektif Hercule Poirot'u 17 Eylül'de post modern çağa taşıyor. Frank Herbert'in meşhur bilim kurgu romanından sinemaya taşınan “Çöl Gezegeni” (Dune) 1 Ekim’de beyazperdede olacak. Denis Villeneuve’un çektiği eser, uzayda geçen bir iktidar savaşını merkezine alıyor.

GÖREVİMİZ YİNE TEHLİKE!

“Görevimiz Tehlike” serisi de 19 Kasım’da yedinci filmle seyirciyi selamlayacak. Christopher McQuarrie’nin yönettiği “Mission: Impossible 7”da Tom Cruise yeniden Ethan Hunt’u canlandırıyor. Sinema tarihine damgasını vuran üçlemenin yeni halkası “Matrix 4” senenin sonunda vizyona girecek. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un tekrar bir arada olduğu film, yeni aksiyon unsurlarıyla gelecek.

YERLİLER TARİH KOKUYOR

Yeni senede Türk sinemasında komedi ve korku türü ilk sırada ama dikkat çeken yapımlar daha ziyade tarih türünde. Yönetmen Murat Şeker’in “Ya İstiklal, Ya Ölüm” filmi, İstanbul'un İngiliz işgali altında olduğu yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kuvayimilliye'ye silah temin etmesini merkezine alıyor. Filmin vizyon tarihi belli değil. Şair Mehmet Âkif’in hayatı da bu sene beyazperdeye yansıyacak olan hayat hikâyeleri arasında. Yönetmenliğimi Kudret Sabancı’nın yapıp, Yavuz Bingöl’ün şairi canlandırdığı filmin 12 Mart’ta gösterine girmesi planlanıyor. Emir Khalilzadeh’nin oyuncu Afife Jale’nin hayatını işlediği “Afife” filmiyse 3 Aralık’ta vizyonda olacak.

SÜPER KAHRAMANLAR ÇOK DEĞİŞTİ

2021’nin süper kahramanlar dünyasında kadın karakterler öne çıkarılıyor. ABD’de hem sinemalarda hem de online ortamda seyirciyle buluşup, pandemi döneminin en iyi açılışını yapan “Wonder Woman”ın Türkiye’deki vizyon tarihi belli değil. Gösterimi uzun zaman tehir edilen feminizm temelli eser, DC Comics’in kadın süper kahramanını 1984 yılında götürüyor. “Yenilmezler” ekibinin kadın süper kahramanı “Black Widow” da 7 Mayıs’ta ilk defa aynı isimli solo bir filmle sinemada arzıendam edecek. Cate Shortland’ın filminde, Scarlett Johansson canlandırdığı Black Widow karakteri, mazisindeki komployu çözmeye çalışıyor. Örümcek Adam dünyasının zehirli karakteri Venom bu sene 25 Haziran’da ikinci filmle beyazperdeye geliyor. “Venom: Let There Be Carnage” adlı eserin başrolünde yine Tom Hardy var. Bu seneki bir diğer süper kahraman filmi olan “Eternals” ise Dünya’da gizlice yaşayan uzaylı süper kahramanları ortaya çıkarıyor. Film, 5 Kasım’da vizyonda olacak.