Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye genelinde yapılan çalışmalarda 6 bin 437 eser, müze envanterlerine girdi. Myra kazılarındaki 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntulardan Laodikeia'daki 20 asırlık portreye, Yeşilova Höyüğü kazılarındaki 8 bin yıllık figürinden Kültepe-Kaniş'ten çıkarılan 4 bin 300 yıllık mermer idollere kadar binlerce eser, gün ışığına kavuşturuldu. Medeniyetlerin beşiği Anadolu'da bu yıl 118 yerli ve 21 yabancı kazı yapıldı. Müze Müdürlükleri başkanlığındaki 44 çalışma ile arkeolojik kazıların toplam rakamı 183 oldu. Müze Müdürlükleri başkanlığında bu yıl 139 kurtarma kazısı, 12 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 50 sondaj kazısı gerçekleştirildi. Denizlerde ise 5 su altı kazısı yapıldı.

KÜTAHYA İLK SIRADA

Kütahya Müzesi, kazı çalışmalarından elde edilen envanterlik eser sayısı bakımından bu yıl ilk müze olarak kayıtlara geçti. Kütahya Seyitömer Höyüğü'nde, gerçekleştirilen kurtarma kazısı çalışmalarından 2 bin 569 eser, Kütahya Müzesi envanterine kaydedildi.