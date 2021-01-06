Büyük Sultan'ın geniş bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazdığı şiirleri ve saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" adlı online sergiye yansıyor. Sergide, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı bazı kütüphanelerden seçilen eserler yer alıyor. Kırk altı yazma eserin görülebildiği online sergiye “www.suleymaniye. yek.gov.tr/kanunisergisi” adresinden ulaşılabiliyor. AA
Sultan Süleyman’a 500. yıl sergisi!
06.01.2021 - 02:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yâd ediliyor.
Etiketler : sultan süleyman sergisi,
757863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/757863.aspx
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