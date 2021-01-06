Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Sultan'ın geniş bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazdığı şiirleri ve saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" adlı online sergiye yansıyor. Sergide, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı bazı kütüphanelerden seçilen eserler yer alıyor. Kırk altı yazma eserin görülebildiği online sergiye “www.suleymaniye. yek.gov.tr/kanunisergisi” adresinden ulaşılabiliyor. AA