Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bosna Hersekli sinemacı Mirsad Purivatra, yapımcısı olduğu filmler ve kurucusu olduğu Saraybosna Film Festivali ile beyazperdede adından söz ettiren bir isim. Nuri Bilge Ceylan’ın çektiği “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve “Ahlat Ağacı” filmlerinin de ortak yapımcısı olan Purivatra, Türk sinemasını yakından tanıyor. Tanınmış yapımcı, bu sene beşincisi gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda da en iyi filmleri seçen jürideydi. Purivatra, sinema üzerine sorularımızı cevapladı...

∂ Hem yapımcı hem de festival direktörü olarak yıllardır “iyi filmlerin” peşindesiniz. Sizin için iyi hikâye, iyi film ne anlama geliyor?

İyi bir filmin birçok özelliği vardır. Film seçimlerimde en çok dikkatimi çeken, ilgi çekici bir film dilidir. Bütün “büyük hikâyeler” hâlihazırda anlatıldı; fakat anlatıcının dili, bu hikâyelerin bize yeni ve orijinal görünmesini sağlıyor.

NURİ BİLGE İLE ÇALIŞMAK AYRICALIKTI

∂ Bir yapımcı olarak bütün maddi süreçlerin dışında, filmlerinizde hikâye olarak öne çıkarmayı sevdiğiniz özel konular var mı?

Bugüne kadar yapımcılığını üstlendiğim bütün filmler; Nuri Bilge Ceylan, Cristi Puiu ve Danis Tanovic gibi sıra dışı sinemacıların eserleriydi. Bu isimlerle çalışmak bir ayrıcalık, tatmin edici bir hayat tecrübesiydi. Elbette birçok problemle karşılaştık ama önemli olan onlarla orijinal bir fikri keşfetmenin heyecanını yaşamaktı.

∂ Sinemanın “sanat” olarak değeri, tarihi boyunca değişkenlik gösterdi. Size göre pandemiyle girdiğimiz safhanın, sinemaya ne gibi tesirleri olacak?

Pandeminin hayatımızla birlikte genel olarak iş ve endüstri dünyasını nasıl etkilediğini gördük. Evet, film endüstrisinin bazı yönleri, bir müddetliğine de olsa değişecektir. Şu an için en çok etkilenen kısımlar film prodüksiyonu ve sinema gösterimleri. Diğer yandan, VOD platformları büyük iş imkânlarına sahip oldu ama kısa sürede prodüksiyonların küçülmesinden dolayı içerik sıkıntısı çekeceklerdir. Bunun yanında sinemanın sanatsal değeri değişmeden devam edecektir. Bu global salgın, hayatlarımıza çok büyük sıkıntılar getirdi; fakat bir yandan bize insanın varoluşuna dair yeni bir tecrübe kazandırdı. Zor zamanlar çoğu zaman harika sanatsal işler doğurur.

PANDEMİ BİTİNCE SALONLAR DOLAR

∂ Warner Bros. gibi yapımcıların aldığı “sinemada ve online platformlarda aynı anda gösterim” kararı sinema salonlarını tehdit etmiyor mu?

Hayır, böyle bir endişem yok. Pandemi biter bitmez; insanların filmleri bütün güzellikleriyle izlemek için tekrar sinemalara gideceğini düşünüyorum. Dev ekranın yeri doldurulamaz. Şüphesiz sanat filmleri büyük başarılarıyla birlikte var olmaya devam edecektir.

GLOBAL SIKINTILARDAN SANAT DA SORUMLU

∂ Bu sene iklim değişikliğine odaklanılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda jüridesiniz. Yarışma hakkında neler söylersiniz?

Bence gerçekten harika bir proje. Film endüstrisinin gelişimi için bu platformun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu senenin kazananıyla birlikte birkaç yönetmenin yeni filmler çekmek için daha fazla şans elde edeceği kanaatindeyim. Bu yarışmanın, Türkiye’de ve Avrupa’da sinemacılar topluluğuna girmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum.

∂ Peki, sinema, global problemler karşısında yeterince sorumluluk alıyor mu?

Hayat ve insanın varoluşu gibi konuların sinemacılara ilham kaynağı olmasından dolayı bu gibi global problemler yer yer filmlerde görülebiliyor. Bence de -özellikle kurmaca filmlerin- global problemlere karşı bir sorumluluğu var.