Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” bu sene yedinci defa yapılıyor. Fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi türlerdeki eserleri değerlendiren ve yenilikçi işleri arttırmayı teşvik eden yarışmanın konusu ise büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin “Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri” sözü olacak. Yarışma çerçevesinde 5 adet 15 bin lira “Başarı Ödülü” ile 5 adet 7 bin 500 lira “Mansiyon Ödülü” ve 30 adet de 1.500 lira “Sergileme Ödülü” kazananlara takdim edilecek. Yarışma için müracaatlar 9 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesinden online olarak yapılacak.