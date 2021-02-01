Sanaçtının "Ben size, sizin türkünüzü söyledim" sözünü devamlı tekrarladığını kaydeden Doğukan Manço “Şarkı sözlerine dikkat ederseniz her zaman bizim kültürümüz, değerlerimiz arasında olan öğretileri vurgulamıştır. Mesela kul hakkından söz eder. Çok ciddi bir misyon bu” dedi. Batıkan Manço ise babasının halkın içinden bir sanatçı olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişini hiçbir zaman unutmayan birisiydi. Siyasi anlamda bizim bilmediğimiz zamanları gördüğü için geçmişi onu çok güçlü kılmıştır" ifadesini kullandı.
Oğulları Barış Manço'yu anlattı: Eserlerinde kendi kültürünü vurguladı
01.02.2021 - 02:36 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, bugün vefatının 22. yılında anılıyor. 1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden sanatçının oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço da babalarını anlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : barış manço,
764239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/764239.aspx
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