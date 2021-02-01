Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanaçtının "Ben size, sizin türkünüzü söyledim" sözünü devamlı tekrarladığını kaydeden Doğukan Manço “Şarkı sözlerine dikkat ederseniz her zaman bizim kültürümüz, değerlerimiz arasında olan öğretileri vurgulamıştır. Mesela kul hakkından söz eder. Çok ciddi bir misyon bu” dedi. Batıkan Manço ise babasının halkın içinden bir sanatçı olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişini hiçbir zaman unutmayan birisiydi. Siyasi anlamda bizim bilmediğimiz zamanları gördüğü için geçmişi onu çok güçlü kılmıştır" ifadesini kullandı.