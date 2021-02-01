Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enstrümanların gençlere tanıtıldığı “Tanıştırayım”, “Geçmişten Günümüze Kaybolmayan Sesler” ve “Ayşegül Sönmez ile Türk Resminin İçinde” başlıklı video serilerinin yeni bölümleri de sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İş Sanat şubat ayında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinden klasik müzik etkinliklerine, Yazarının Sesinden Okuma Tiyatrosu serilerine, özel projelerden çocuklara yönelik masallara uzanan bir programla yayında olacak. İş Sanat'ın tüm sanatseverlere hitap eden programında “Zamansız Aşk Şarkıları” başlıklı konseriyle Efruze, Sinema Senfoni Orkestrası ile 14 Şubat'ta sahne alacak. Zeynep Halvaşi, 5 Şubat'ta “Kalbe Dolan Şarkılar”, 6 Şubat'ta Cengiz Özkan ile birlikte sahne aldığı “Bulut Bulut Üstüne” başlıklı 2 ayrı konseriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Klasik müzik konserleri serisinde 20 Şubat'ta İstanbulied, 25 Şubat'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası sahnede olacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konserinin solistleri Özgecan Günöz ve Sezai Kocabıyık olacak. İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisinde 22 Şubat'ta Haldun Taner'in hikayeleri müzikle buluşacak. Yeni başlayan Provadan İzle serisi Molire'in ölümsüz komedisi “Cimri” ile 12 Şubat'ta yayında olacak. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu'nda “Macbeth”, “Hastalık Hastası” ve “Windsor'un Şen Kadınları” gibi ünlü tiyatro eserleri şubat programında yerini alacak. Minik sanatseverlerin heyecanla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar “Oz Büyücüsü”, “Cüceler ve Ayakkabıcı”, “Güzel ve Çirkin” ve “Ağustos Böceği ile Karınca” ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine Aslı Tohumcu, Gönül Paksoy ve Ertuğ Uçar konuk olacak. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00'ten itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

İş Sanat Sevgililer Günü'ne özel bir konseri dinleyicileri ile buluşturacak. Efruze ve Sinema Senfoni Orkestrası'nın yer aldığı “Zamansız Aşk Şarkıları” konserinde dünden bugüne en sevilen aşk şarkıları seslendirilecek.

Türk Sanat ve Türk Halk Müziği performansları ile seyircinin beğenisini toplayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Zeynep Halvaşi, İş Kuleleri Salonu'nda aynı gün çekilen iki özel konserle şubat programını renklendiriyor. Sevilen Türk Sanat Müziği eserlerinin de yer aldığı bir repertuvarın seslendirildiği “Kalbe Dolan Şarkılar” 5 Şubat'ta, bağlama ustası Cengiz Özkan ile türkülerin söylendiği “Bulut Bulut Üstüne” başlıklı konser ise 6 Şubat'ta yayında olacak. Konserlerde seslendirilen eserlerin düzenlemelerini ise besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı yaptı.

Şef Oğuzhan Kavruk ile Milli Reasürans Oda Orkestrası

Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın, şef Oğuzhan Kavruk'un yönetimindeki yeni konserinde Özgecan Günöz (keman) ve Sezai Kocabıyık (obua) solist olarak yer alıyor. Tamamı barok eserlerden oluşan bir repertuvarın çalındığı konser 25 Şubat'tan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Klasik Batı Müziği tarihinde önemli bir yere sahip olan Barok Döneme ait romantik eserler, müzikseverleri 400 yıl öncesine götürecek.

İstanbulied ile 18'inci yüzyıla yolculuk

İş Sanat, mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu ve piyanist Senem Zeynep Ercan'dan oluşan İstanbulied'i 20 Şubat'ta sahnesinde ağırlayacak. Yedi yıldır birlikte çalışan ikilinin konserinde Almanca ve Fransız lied'lerin yanı sıra, sürpriz eserler de izleyenlerle buluşacak.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Haldun Taner'in sevilen hikayeleri 8 Şubat'ta edebiyatseverlere sunulacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinletide; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, Haldun Taner'in “Bayanlar 00”, “Konçinalar”, “İznikli Leylek” ile “Sancho'nun Sabah Yürüyüşü” hikayelerini seslendirecek. Bir radyo kayıt stüdyosu mizanseninde gerçekleşecek dinletiye Serdar Yalçın piyanoda eşlik edecek.

Provadan İzle serisi “Cimri” ile başlıyor

İş Sanat'ın “Provadan İzle” başlıklı yeni serisinde Fransız komedya yazarı Molire'in ölümsüz eseri “Cimri”nin tamamı okuma provası düzeninde izleyicilerle buluşuyor. Eserlerindeki tiplemelerle dünya edebiyatında insan gerçekliğini yalın anlatan yazarlardan biri olan Molire'in bu eseri ilk kez alışılmışın dışında bir düzenlemeyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Serkan Keskin'in Harpagon'u canlandırdığı oyun Semaver Kumpanya'nın yorumuyla 12 Şubat'ta İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

“Tanıştırayım” serisi yeni bölümleriyle devam ediyor

Senfoni orkestrasında yer alan enstrümanların müzisyenler tarafından anlatıldığı “Tanıştırayım”, yeni bölümleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz ay yaylı ve tahta nefesli enstrümanların tanıtıldığı seride bu ay, arp ve piyanonun yanı sıra bakır nefesli ve timpani, marimba, triangle gibi perküsyon grubuna dahil olan enstrümanlar anlatılacak.

Klasikleşen eserlerden bölümler Okuma Tiyatrosu'nda hayat buluyor

Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi seyircilerle buluşmaya devam ediyor. William Shakespeare'in yazdığı “Macbeth” 3 Şubat'ta, Moliere'in yazdığı “Hastalık Hastası” 10 Şubat'ta, William Shakespeare'in komedilerinden “Windsor'un Şen Kadınları” 17 Şubat'ta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

Çocuklara çevrimiçi masallar

Dünyaca ünlü klasik masalların yer aldığı İş Sanat Masal Tiyatrosu minik sanatseverleri eğlence dolu maceralara davet ediyor. 7 Şubat'ta “Oz Büyücüsü”, 14 Şubat'ta “Cüceler ve Ayakkabıcı”, 21 Şubat'ta “Güzel ve Çirkin” ve 28 Şubat'ta “Ağustos Böceği ile Karınca” saat 15.00'ten itibaren yayında olacak. Lerzan Pamir'in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan tüm masallar çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak. Sezon boyunca her pazar günü yayımlanacak olan masallar ücretsiz olarak izlenebilir.

Aslı Tohumcu, Ertuğ Uçar ve Gönül Paksoy Yazarının Sesinden'e konuk olacak

Türk edebiyatının sevilen kalemleri İş Sanat'ın Yazarının Sesinden serisinde edebiyatseverlerle buluşmaya devam edecek. 1 Şubat'ta Aslı Tohumcu “Abis”, 8 Şubat'ta Gönül Paksoy “Atıksız Mutfak” ve 15 Şubat'ta Ertuğ Uçar “Gece Yolculuğu” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu seri sezon sonuna kadar yayında olacak.

Şubat ayı programı:

1 Şubat 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Aslı Tohumcu “Abis”

3 Şubat 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu - Macbeth

5 Şubat 2021 Cuma saat: 20.30

Zeynep Halvaşi ile “Kalbe Dolan Şarkılar”

6 Şubat 2021 Cumartesi saat: 20.30

Zeynep Halvaşi ve Cengiz Özkan ile “Bulut Bulut Üstüne”

7 Şubat 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu - Oz Büyücüsü

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

8 Şubat 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Gönül Paksoy “Atıksız Mutfak”

10 Şubat 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Hastalık Hastası”

12 Şubat 2021 Cuma saat: 20.30

Provadan İzle “Cimri”

Semaver Kumpanya

14 Şubat 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu - Cüceler ve Ayakkabıcı

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

14 Şubat 2021 Pazar saat: 20.30

Efruze ile “Zamansız Aşk Şarkıları”

Sinema Senfoni Orkestrası

15 Şubat 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Ertuğ Uçar “Gece Yolculuğu”

17 Şubat 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Windsor'un Şen Kadınları”

20 Şubat 2021 Cumartesi saat: 20.30

İstanbulied

Ekin Bezirganoğlu - mezzosoprano

Senem Zeynep Ercan - piyanist

21 Şubat 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu - Güzel ve Çirkin

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

22 Şubat 2021 Pazartesi saat: 20.30

Haldun Taner Hikaye Dinletisi: “İnsan Sadece Bir Araç”

Atilla Birkiye - metni düzenleyen

Serdar Yalçın - müzik yönetmeni

Mehmet Birkiye - sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek - seslendirenler

25 Şubat 2021 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Oğuzhan Kavruk - şef

Özgecan Günöz - keman

Sezai Kocabıyık - obua

28 Şubat 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu - “Ağustos Böceği ile Karınca”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu