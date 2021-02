Türkiye Gazetesi

Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler şöyle sıralandı:

Drama Dalında En İyi Film adayları:

- The Father

- Mank

- Nomadland

- The Trial of the Chicago 7

- Promising Young Woman

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film adayları:

- Borat Subsequent Moviefilm

- Hamilton

- Music

- Palm Springs

- The Prom

En İyi Yabancı Film adayları:

- Another Round

- La Llorona

- The Life Ahead

- Minari

- Two of Us

En İyi Animasyon Film adayları :

- Onward

- The Croods: A New Age

- Over the Moon

- Soul

- Wolfwalkers

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

- Frances McDormand (Nomadland)

- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Carey Mulligan (Promising Young Woman)

- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları :

- Riz Ahmed (Sound of Metal)

- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Anthony Hopkins )The Father)

- Gary Oldman (Mank)

- Tahar Rahim (The Mauritanian)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları :

- Schitt’s Creek

- Ted Lasso

- The Great

- The Flight Attendant

- Emily in Paris

Drama Dalında En İyi TV dizisi adayları :

- The Crown

- Lovecraft Country

- The Mandalorian

- Ozark

- Ratched

En İyi Yönetmen adayları:

- Chloé Zhao (Nomadland)

- Regina King (One Night in Miami)

- David Fincher (Mank)

- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Senaryo adayları:

- Emerald Fennell ( Promising Young Woman)

- Jack Fincher (Mank)

- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

- Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

- Chloe Zhao (Nomadland)