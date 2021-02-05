Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Film Festivali çerçevesinde organize edilen Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesine katılacak 12 kurmaca ve üç belgesel film projesi tespit edildi. TRT’nin katkılarıyla bu sene 4-9 Nisan tarihlerinde 16’ncısı online olarak düzenlenecek atölyeye, Türkiye’den 84 başvuru yapıldı. Locarno Film Festivali’nde ilk filmi Nebula’nın açılışını yapan Tarık Aktaş’ın projesi “Geceden Fecre Kadar”, Ruken Tekeş’in ilk uzun metraj kurmaca filmi “Philax” ve 2015 yılında Berlinale Forum’da yer alan Emine Emel Balcı’nın uzun metraj projesi “Buradayım, İyiyim” Film Geliştirme Atölyesine katılan projeler arasında yer aldı.

ORTAK ÇALIŞMA

“Work in Progress” ve “Komşular” atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden seçilen uzun metraj kurmaca ve belgesel film projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları 7-8-9 Nisan tarihlerinde uluslararası sinema profesyonellerine yapılacak. Proje ekipleri, mart ayında tecrübeli uluslararası sinemacılar ve eğitmenlerle senaryo, prodüksiyon, sunum teknikleri, pazarlama ve sosyal medya çalışması yapacak. Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.