Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tanpınar’a has sayıda, yazarın nesir-şiir, makale ve günlükleri özelinde edebiyatı, duygu ve fikir dünyası masaya yatırıldı. Dergide; makale, inceleme ve deneme yazılarıyla Tanpınar’ın bazı şiirlerine yer verildi. Sayıda, Tanpınar’ı irdeleyen iki mülakat da mevcut. Kübra Güler ve Yaşar Topçu’nun Prof. Dr. Birol Emil’le gerçekleştirdiği söyleşi, görünen ve görünmeyen Tanpınar’a eğiliyor. Elif Tokkal ile Üzeyir İlbak’ın Huzur Atlası’nın yazarı Turgay Anar’la yaptığı mülakat ise “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’unda ‘Huzur Atlası’ ile Zihin, Tarih ve Coğrafyayı Kucaklamak” başlığını taşıyor.