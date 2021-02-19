Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

5 Mart Cuma günü sona erecek sergi, sanatçı Siesbye’nin tekrar kavramından yola çıkarak renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. Eserler ağırlıklı olarak siyah ve grinin tonlarında sıralanıyor. Sergiye, Arter Yayınlarından çıkan ve sergiyle aynı başlığı taşıyan bir kitap da eşlik ediyor. Gerekli sağlık tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Arter, salı ve cuma günleri arasında 11.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.