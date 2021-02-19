Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle faaliyetine ara verdiği 15 Mart 2020'ye kadar günlük ortalama 6 bin, hafta sonları ise 15 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanda, 4 milyonun üzerinde basılı ve 216 milyonun üzerinde elektronik yayınıyla hizmete devam ediyor.

Pandemi nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2020'de tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlanılan kütüphanede, 2 milyon 39 bin 9 kitap, 13 bin 294 süreli yayın, 2 milyondan fazla süreli yayın sayısı ve 18 özel koleksiyon bulunuyor.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin bir içeriğe sahip kütüphanede 65 veri tabanı, 209 milyon ulaşılabilir e-Kaynak, 665 bin 323 e-Kitap, 77 bin 448 e-Dergi ve 7 milyon 46 bin 821 e-Tez yer alıyor.

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphaneyi açılışının birinci yılında, Covid-19 nedeniyle kapalı olduğu 2,5 ay hariç 341 bin 570 kişi ziyaret etti.

121 bin 113 kişi üye oldu

Ziyaretçilerden günün her saati ilgi gören, milyonlarca eserle entelektüel yolculuk imkanı sunan kütüphaneye, e-Devlet üzerinden de 121 bin 113 kişi üye oldu. Covid-19 kısıtlamasına kadar hafta içi günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanenin hafta sonu ziyaretçi sayısı ise 3 bin 200 kişi oldu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilen Millet Kütüphanesi'nin internet adresi www.mk.gov.tr'den doluluk oranı anlık olarak takip edilebiliyor.

Her yaştan kitapseveri ağırlayan Millet Kütüphanesi, "Mürekkebin İzi, Yazma Eserler", "Mucebince Amel Oluna: Hatt-ı Hümayunlar", "Milli Mücadele Sergisi: Hakimiyet Milletindir" ve "10 Kasım Anılarla Atatürk" sergilerine de ev sahipliği yaptı.