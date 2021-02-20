Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan’a resmi temaslar dolayısıyla gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt’dan teslim alacak. Roma Dönemi’ne ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye’ye ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek tarihi mirasın Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergileneceği belirtildi.

“Eserler Anadolu kökenli”

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan raporla birlikte eserlerin Anadolu kökenli olduğu belirlendi. Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler Macaristan Interpol’ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi. Interpol Türkiye’nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı. Eserlerin Anadolu kökenli oldukları Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kimlik bilgilerinin tespiti sonrasında olaya karışan vatandaş hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. İstanbul 15’i Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl mahkûmiyet kararı alınan şahsın istinaf yoluna başvurması üzerine ise Bakanlık yargı süreci halen devam eden davada yine müdahil oldu.