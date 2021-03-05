Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Reha Erdem’in yazdığı ve geçen sene nisan ayında Zoom üzerinden çektiği kara komedi “Seni Buldum Ya!” da 13 Mart’ta MUBI’de seyirciyle buluşacak.

OYUNCULARIN EVLERİNDE ÇEKİLDİ

Karantina günlerinde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u online şekilde bir araya getiren filmin ilk fragmanı da yayınladı. Oyuncuları kendilerine has olarak yazılmış rollerde ve kendi evlerinde seyredeceğimiz “Seni Buldum Ya!”, insanlık hâllerine ayna tutuyor. Eser, karantinayı fırsat bilip online bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik hadiseleri işliyor.