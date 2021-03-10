Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Topluluk, mart ayındaki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlayacak. Şef Hakan Şensoy’un da Cihat Aşkın ile birlikte iki eserde solist olarak yer alacağı konserde, Antonio Vivaldi’nin iki keman konçertosunun yanı sıra, Cem Küçümen’in iki keman ve yaylı orkestra için bestelediği “alla turca” eseri seslendirilecek. İş Kuleleri Salonunda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında Gioacchino Rossini ve Felix Mendelsohn-Bartholdy’nin eserleri de yer alıyor. Faaliyet, ilk gösteriminin yapılacağı yarın 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden seyredilebilecek. Neyzen Murat Salim Tokaç, arpist Çağatay Akyol, çellist Çağ Erçağ, keman sanatçısı Özgecan Günöz ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık’ın solist olarak katıldığı Millî Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat online programında yer alan diğer konserleri sezon sonuna kadar erişime açık olacak.