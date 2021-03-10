Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Saraybosna’nın Kalbi” adlı mükâfat, 75 yaşındaki meşhur yönetmen Wenders’e 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek festivalde takdim edilecek. Bu yılki festivalde Wenders'in 2000'de çektiği ve Berlin Film Festivali’nde "Gümüş Ayı" kazanmış "The Million Dollar Otel" filmi için özel bir gösterim de yapılacak. Öte yandan 9 yıl aradan sonra yeniden Saraybosna'ya gelecek Alman yönetmen, “MasterClass” eğitimi de verecek. SFF Direktörü Mirsad Purivatra, dünya sinemasının önemli isimlerinden birini daha ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “İnanılmaz bir yönetmen ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Wenders, görsel sanatlardaki kabiliyetiyle seyirciye her zaman unutulmaz hikâye ve duygular yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.