Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyenin Göktürk Ek Hizmet Binası’nda açılan sergide Füsun Kapucuoğlu, Selma Selçukcan, Harika Angın, Şengül Gezer, Belma Saltan, Jale Yıldırım, Nurdan Kalaman, Canan Gümüş’ün yağlı boya çalışmaları sergilendi.

Resim sanatına gönül vermiş Eyüpsultanlı 8 kadının fırçasından çıkan 70 eserin sergilendiği serginin açılışını, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı. Köken, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu sergi aslında emek ve imkan verilince neler olabiliyorsun sergisi. Ne kadar çok sanatla uğraşırsak o kadar çok tabiata, doğaya, birbirimize bakış açımız da değişecektir diye düşünüyorum. Bu hır gürler, soğuk ortamlar ve kadınlar gününde konuştuğumuz iç açıcı olmayan konuların gelecekte tamamen sanatla hemhal olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca kadınlar neler üretmiş, neler yapmış onu konuşalım istiyorum. İnşallah Göktürk’te bir sanat atölyesi fuaye alanı oluşturacağız. Bir dahaki sene inşallah bu güzel eserler bizim gençlik ve sanat galerimizde halkımızla buluşur. Hem Eyüpsultan’da hem Göktürk’te bir sanat galerisine sahip olacağız inşallah.”