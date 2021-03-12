Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Goethe-Institut İstanbul ve Alman Sinemateki işbirliğiyle hazırlanan “Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” adlı program, yönetmenin “Die Verrufenen / Berlin’in Kenar Mahalleleri”,“Menschen untereinander / Aramızdaki İnsanlar” ve “Unter der Laterne / Fenerin Altında” gibi sessiz filmleri seyirci karşısına çıkarıyor. Berlin’in yoksul mahallelerinde yaşananları sahici gözlemlerle anlatan Gerhard Lamprecht’in filmleri, devrinin Almanya’sını belgelerken Nazi rejimine doğru geçişin sosyal sebeplerini anlamamız adına da önemli referanslar barındırıyor. Gösterimlerin bugün başlayacağı program, 12 Nisan’a kadar Kundura Sinema’nın yeni online izleme platformu Kundurama’da sınırlı kontenjanla ve ücretsiz olarak seyredilebilecek.