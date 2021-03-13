Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu İstiklal Caddesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde “Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nin” açılışı için tören düzenlendi. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, “Bugün hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin çok değerli bir parçasıdır. Türk milletinin karakter aynası olarak yaşamış bu büyük insanın hatırası inşallah burada daima canlı tutulacak ve nesilden nesle aktarılmaya devam edecektir. Burası aynı zamanda İstiklal şairimizin şahsında bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimizin kuruluş döneminin ruhunu da taşıyan bir mekân olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, yaşamı, kişiliği, eserleri ve üstlendiği görevlerde sergilediği çalışma ahlakıyla millî tarihimizin en değerli ve vazgeçilmez şahsiyetlerinden biridir. Onun, milletini ne kadariyi tanıdığı; ruh halini, duygu ve değer dünyasını ne denli iyi tetkik ettiği İstiklal Marşı’nda kelimelerden dizelere inkâr edilemez bir şekilde görülmektedir” dedi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un son 6 ayını geçirdiği apartmanın önünde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Ersoy ve beraberindeki katılımcılar, ünlü şairin yaşadığı ve hatıra evi hâline getirilen 13 numaralı daireyi gezdi. Ardından Bakan Ersoy, anı defterini imzaladı.