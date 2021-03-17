Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalde bütün faaliyetler, sinemaseverlerle online olarak buluşacak. Yetmiş bir ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu festival; “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden meydana geliyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve üç uzun metrajlı eser, festivalde seyirciyle buluşacak. Sinemaseverler festivalin online gösterimlerini filmonline.akbanksanat.com adresinden e-Posta adresleri ile oluşturacakları hesaplarıyla ücretsiz olarak seyredebilecek.