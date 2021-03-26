Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmezken Sophia’yı üreten David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşırdığını söyledi. Öte yandan robot Sophia’nın tabloyu, Tesla’nın CEO’su Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portreleri ile tanınan 31 yaşındaki İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ürettiği aktarıldı. Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT’ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT’ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif haklarını koruyor.