Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmezken Sophia’yı üreten David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşırdığını söyledi. Öte yandan robot Sophia’nın tabloyu, Tesla’nın CEO’su Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portreleri ile tanınan 31 yaşındaki İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ürettiği aktarıldı. Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT’ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT’ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif haklarını koruyor.
Robot Sophia'nın eseri 688 bin dolar
26.03.2021 - 04:22 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen insansı robot Sophia’nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT (Non-Fungible Token) formatında satıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Robot Sophia,
777472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/777472.aspx
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