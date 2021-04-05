Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları tarafından neşredilen “Fatih Sultan Mehmed Han” kitap seti, Padişah’a çok boyutlu bir bakış sunuyor. İki kitaptan oluşan setin “Fatih Sultan Mehmed Divanı” eserinde, şair bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmed’in “Avni” mahlasıyla yazdığı şiirlerini topladığı Divan’ı, Prof. Dr. İskender Pala tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek okuyucuya sunuluyor. Eser; Fatih’i besleyen kültürü, devrindeki edebiyatı ve şiirlerindeki mevzuları ele alıyor. “İmparatorluk Kurmuş İlk Şair Hükümdar” başlıklı bir giriş bölümü olan kitapta tıpkıbasımlar da yer alıyor. Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın editörlüğünde, hazırlanan "Fatih Sultan Mehmed Han" kitabı ise, yirmi makale ile Sultan’ın hayatını aydınlatıyor.