Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek festival kapsamında Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ile İlçe Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Torasan Mahallesi'nde çiftçi Yücel Şengezer'in tarlasında enginar kesimi gerçekleştirdi.

Burada konuşan Murtaza Dayanç, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl çevrim içi gerçekleşen Urla Enginar Festivali'nin bu yıl da 22-25 Nisan tarihlerinde dijital olarak yapılacağını aktardı.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Dayanç, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında birçok aktivite olacak. Bunları internet ortamında halkımıza ulaştırmaya çalışacağız. Gerçekten Urla enginarı artık ülkemizde bir marka haline gelmiş vaziyette, zaten coğrafi işareti de söz konusu. En iyi enginar Urla’da üretiliyor ve bu tüm Türkiye’ye pazarlanıyor. Enginarı sadece tarım ürünü olarak değerlendirmiyorum. Onun ötesinde bir ilçenin kaderiyle örtüşen, kaderini şekillendiren önemli bir olgu haline dönüşmüş durumda."

Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da Urla sakız enginarının önceden sadece bölge halkı tarafından bilinen bir ürün olduğunu, festivaller sayesinde ününün tüm ülkeye yayıldığını anlattı.

Bu sayede üretim alanının da arttığını vurgulayan Uslucan, "İlçemizdeki enginar üretim alanları 150 dekardan 3 bin 300 dekara toplam üretim de 450 bin baştan 10 milyon başa ulaştı" dedi.

Urla Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sibel Uyar ise yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.