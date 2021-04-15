Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan bölümlerle Topkapı Sarayı Harem’inde gezilebilecek alanların ziyaretçi kapasitesi üç kat artacak. Millî Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız “18 aydır ciddi çalışmalar yürütülüyor. Pek çok modern depo mekânları oluşturuldu. Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe’deki modern depolar devreye sokuldu ve bu mekânların önemli kısmı asli işlevine döndürüldü. Modern müzeciliğin bize imkân verdiği bütün fırsatları bir arada kullanarak, gerek canlandırmalar, gerek teknolojik betimlemeler, gerek klasik eser sergilemelerle oldukça nitelikli bir müze ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.