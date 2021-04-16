Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı, Bizans, Helenistik ve klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihî yapıları içerisinde barındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan “Körler Ülkesi” olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.

“Saray ve Kale kalıntılarına rastlandı”

Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon’a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Çalışmalarda, MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu sanılan ve bu yönde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı. Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu. Azize Bassa Kilisesi’nin (Sainte Bassa Kilisesi) içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler, arkeologların küçük fırçalar ve ince uçlu aletlerle yaptıkları titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Öte yandan, Körler ülkesinin son hâli drone ile havadan böyle görüntülendi. Aykut Zor - Metin Başar İHA