Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesinde seyircisiz perde açan oyun, ramazan için hazırlanan faaliyetler çerçevesinde TRT 2’den yayınlandı. Sönmez Atasoy’un kaleme aldığı ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü yaptığı oyunda, Yunus Emre’yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı. “Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta?” sorusu ise eserin ana teması oldu. “Bizim Yunus”un dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç ve ışık tasarımı Mustafa Bal’a ait...