Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat bu özel günde Jülide Özçelik konserini seyirciyle buluşturacak. İş Kuleleri Salonunda seyircisiz kaydedilen konserde popüler halk türküleri de repertuvarda olacak. Konser, 30 Nisan’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde erişime açılacak.

AKBANK'TAN BELGESEL

Akbank Caz Festivali ise konserlerin yapılamadığı salgın döneminde Türk cazının bulunduğu noktayı kayıt altına almak için bir çalışmaya imza attı. Akbank Caz Festivali’nin 30. yılına özel oluşturulan albümün hazırlık sürecini içeren “Dün, Bugün, Yarın” başlıklı belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.