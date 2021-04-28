Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) de, daha fazla çocuğun erken yaşta kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla "Okuyan Bir Gelecek" platformunu kurdu. Fazıl Say’ın müzikleriyle; Cem Yılmaz, Demet Evgar, Beren Saat, Fatih Türkmenoğlu, Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Songül Öden ve Yekta Kopan’ın kitap okuyarak destek verdiği proje çerçevesinde 100 bin çocuğun kitaplarla buluşması hedefleniyor. www.okuyanbirgelecek.org adresinde yayına giren platformla çocukların dil gelişimlerini ve hayal güçlerini desteklemek amaçlıyor.