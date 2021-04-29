Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak olan kültür merkezi, Ramazan Bayramı'nda ise Ümit Besen'i seyircisiyle buluşturacak. Besen'in sahnesine Pamela ve Eda Baba konuk olacak. Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü'nün kültür merkezindeki konseri ise Anneler Günü'nde seyircisi ile buluşacak.

Sezonun son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan'ın yer aldığı ‘Almagest Quintet' ile gerçekleşecek.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sattas, Ceza ve Melek Mosso 19 Mayıs'ı kutluyor

Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile İş Sanat'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda unutulmaz bir konserle kutluyor. Kendi şarkılarının yanı sıra Sattas şarkıları da söyleyen Ceza ve Melek Mosso, Sattas'ın sahnesine konuk olacak. Konserin ilk gösterimi saat 20.30'da kültür merkezinin sosyal medya kanalında yapılacak.

Yeni Türkü'den Anneler Günü'ne özel konser

Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü, Anneler Günü'ne özel bir konserle seyircisiyle İş Sanat'ta buluşacak. Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır Tanrıvermiş'in (davul) yer aldığı Yeni Türkü konseri 9 Mayıs saat 20.30'da yayında olacak. Grubun unutulmaz şarkılarından “Olmasa Mektubun”, “Vira Vira” ve “Sezenler Olmuş”un yer alacağı konser, ilk gösterim tarihinden itibaren kültür merkezinin sosyal medya kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Ümit Besen özel konuklarıyla Ramazan Bayramı'nda İş Sanat'ta

Arabesk ve fantezi müziğin öncü isimlerinden biri Ümit Besen'in Ramazan Bayramı için özel hazırladığı konserine Pamela ve Eda Baba konuk oluyor. Ümit Besen'in ‘Nikah Masası' gibi sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin ilk gösterimi 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Caz rüzgârı

Kültür merkezinin pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunun son caz konserini ‘Almagest Quintet' gerçekleştirecek. Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Volkan Öktem (davul), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Cenk Erdoğan'ın (gitar, yaylı tanbur) İş Sanat konseri için bir araya gelerek oluşturdukları Almagest Quintet, bu sene aramızdan ayrılan ChickCorea'nın eserlerini de seslendirecek. Konserin ilk gösterimi 7 Mayıs Cuma saat 20.30'da kültür merkezinin sosyal medya kanalında yapılacak ve yıl boyunca izlenebilecek.

İstanbul Ensemble ile sezon finali

Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atıyor.

İlk gösterimi 31 Mayıs'ta saat 20.30'da yapılacak konser yıl boyunca kültür merkezinin sosyal medya kanalında izlenebilecek.



Edip Cansever'den “Sevda Bir Ateş Buldu Sende”

Kültür merkezinin edebiyatı müzikle birleştiren dinletilerinde bu ay Edip Cansever şiirleri yer alacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı “Sevda Bir Ateş Buldu Sende” başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Dinletinin ilk gösterimi kültür merkezinin sosyal medya kanalında ve internet sitesinde 10 Mayıs saat 20.30'da yapılacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun eğlenceli serüvenleri devam ediyor

İş Sanat, Mayıs ayında da pazar günleri saat 15.00'te dünyaca ünlü masalları, çocuklar ve masal seven büyüklerle buluşturmaya devam edecek. “Tavus Kuşu ile Bülbül, “Üç Kardeş”, “Ağustos Böceği ile Karınca” ve “Kurbağa Prens” masalları kültür merkezinin sosyal medya kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Lerzan Pamir'in yönettiği Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı masallar yıl boyunca izlenebilecek.

Çehov ve Shakespeare'den Eserler Okuma Tiyatrosu'nda

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, önemli tiyatro eserlerinden seslendirilen bölümlerle devam edecek. Anton Çehov'dan “Martı” 5 Mayıs'ta, William Shakespeare'den “Aşkın Emeği Boşuna” 12 Mayıs'ta, “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunu ise 26 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. Serinin tüm bölümleri yıl sonuna kadar kültür merkezinin sosyal medya kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

Fatma Turgut, No Land ve Cihan Mürtezaoğlu konserleri İş Sanat'ta

Kültür merkezi ve Maximum Genç işbirliğinde gerçekleşen Fatma Turgut konseri 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Serinin diğer konserleri Cihan Mürtezaoğlu ve No Landise14 ve 15 Mayıs saat 20.30'da kültür merkezinin sosyal medya kanalında ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

İş Sanat'ta Mayıs Ayı şöyle açıklandı:

2 Mayıs 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Tavus Kuşu ile Bülbül

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

3 Mayıs 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden / Lale Özgenel

"Sanat Üzerine Okumalar-60 Yıla Bakış"

5 Mayıs 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

Anton Çehov / Martı

7 Mayıs 2021 Cuma saat: 20.30

Almagest Quintet

Sabri TuluğTırpan -Piyano

Eylem Pelit -Basgitar

Volkan Öktem -Davul

Hamdi Akatay - Perküsyon

Cenk Erdoğan - Gitar

9 Mayıs 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Üç Kardeş

Lerzan Pamir - Yönetmen

Aslı Tandoğan - Oyuncu

Anıl Altınöz - Oyuncu

Mert Aydın - Oyuncu

9 Mayıs 2021 Pazar saat: 20.30

Yeni Türkü / Anneler Günü Özel

Derya Köroğlu - vokal, akustik gitar)

Erkin Hadimoğlu - klavye, vokal

Furkan Bilgi - klasik kemençe, ud, vokal

Sezer Alemdar - basgitar

Serdar Barçın - flüt, saksafon

Bahadır Tanrıvermiş - davul

10 Mayıs Pazartesi 2021 Pazar saat: 20.30

Edip Cansever'in Şiirleri / Sevda Bir Ateş Buldu Sende

Atilla Birkiye - Metni Düzenleyen

Mehmet Birkiye - Sahneye Uyarlayan

Serdar Yalçın - Müzik Yönetmeni

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek - Seslendirenler

12 Mayıs 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

W. Shakespeare / Aşkın Emeği Boşuna

13 Mayıs 2021 Perşembe saat: 20.30

Ramazan Bayramı Konseri

Ümit Besen / Pamela / Eda Baba

15 Mayıs 2021 Cumartesi saat: 20.30

Provadan İzle / W. Shakespeare / Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kumbaracı 50

19 Mayıs 2021 Çarşamba saat: 20.30

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri

Sattas / Ceza / Melek Mosso

23 Mayıs 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Ağustos Böceği ile Karınca

Lerzan Pamir - Yönetmen

Aslı Tandoğan - Oyuncu

Anıl Altınöz - Oyuncu

Mert Aydın - Oyuncu

26 Mayıs 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

W. Shakespeare / Nasıl Hoşunuza Giderse

30 Mayıs 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Kurbağa Prens

Lerzan Pamir - Yönetmen

Aslı Tandoğan - Oyuncu

Anıl Altınöz - Oyuncu

Mert Aydın - Oyuncu

31 Mayıs 2021 Cuma saat: 20.30

İstanbul Ensemble

Serdar Yalçın - Orkestra Şefi