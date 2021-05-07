Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çocuk edebiyatında verdiği eserlerle tanınan Emin Öztürk, şiirlerini Türkiye Çocuk ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde okurların beğenisine sundu. Öztürk, “Kınalı Kuzu” adlı eseriyle 1979’da Gerçek dergisinin “Çocuk Hikâyesi Yarışması”nda birinci oldu. “Yaralı Keklik” adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, “Gül Ağacı” ve “Çiğdem Çiçekleri” adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı “Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü”nü aldı. Hikâyeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk’ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı.