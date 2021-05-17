MURAT ÖZTEKİN
4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak yarışmanın uluslararası jürisinde, Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, oyuncu Emre Kızılırmak ve Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü yapımcı Ana Castro yer alıyor.
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MURAT ÖZTEKİN
4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak yarışmanın uluslararası jürisinde, Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, oyuncu Emre Kızılırmak ve Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü yapımcı Ana Castro yer alıyor.
Etiketler : Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması,