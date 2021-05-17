MURAT ÖZTEKİN

4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak yarışmanın uluslararası jürisinde, Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, oyuncu Emre Kızılırmak ve  Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü yapımcı Ana Castro yer alıyor.