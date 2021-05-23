Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rotterdam gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçilirken, Fransız Barbara Pravi'nin "Voila" şarkısı 499 puanla ikinci, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncü oldu.

AZERBAYCAN 20. OLDU

Yarışmayı, Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı şarkısıyla temsil eden Efendi 65 puanla 20'nci sırada tamamladı.

YÜZDE 20 SEYİRCİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.