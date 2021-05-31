Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak hızlı şekilde restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Asan "Daha önce kapalı olan yapıların restorasyonu, ana kaya kilisesinde restoratörlerimiz tarafından restorasyon konservasyon eser tespit ve belgeleme çalışmaları, endüstriyel dağcılarımız tarafından kaya yamacında bariyerleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu. Asan "Şu ana kadar yüzde 80'i tamamlanan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Burası Bakanlığımızın vizyon projelerinden biri. Amacımız şehrimize, bölgemize, ülkemize kalıcı bir eser bırakmak" ifadelerini kullandı.