Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi ve sinema salonu sahiplerinin yoğun talepleri sebebiyle 17 Kasım 2020 tarihinden beri kapalı olan salonlar, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge ile artık açılabilecek. Sinema salonları pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında “bir koltuk dolu-bir koltuk boş” şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek. Ancak sinema salonlarının yavaş yavaş açılması bekleniyor. Özellikle kira kontratlarında “mücbir sebep” maddesi bulunan ve bu yüzden kira ödemeyen büyük sinema zincirlerinin, 15 Haziran’a kadar kapılarını açmayacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.