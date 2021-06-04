Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Epsilon Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan eser, sevdiği adamdan ayrılan bir kadının kalp ağrılarıyla dolu ilk gününü saat saat işliyor. Yüzeye çıkabilmek için önce dibe vurması gerektiğinin farkında olan başkahraman, gerçekleri acımasızca yüzüne çarpan içsesinin rehberliğinde kalbinin derinliklerine, geçmişine ve yalnızlık korkusuna doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Alt metninde feminist argümanlar taşıyan “Ayrılığın İlk Günü”, popüler kültür göndermeleriyle dikkat çekiyor.