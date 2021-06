Türkiye Gazetesi

Albayrak Grubu’nun her yıl ananevi hâle getirdiği hat takvimi için seçilen eserlerin orjinalleri sergileniyor. Özel bir kurulun her yıl seçerek oluşturduğu eserler, 2021 yılında ‘Selamlaşmak’ konusu üzerine tasarlandı.12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, Ayasofya Camii’nde Fetih Haftası programında vatandaşların da beğenisine sunuldu. Her sene farklı konuların seçildiği takvim projesinde bu yıl Kur’ân-ı kerim’de yer alan selamlaşma ile alakalı ayet-i kerimeler ele alındı. Klasik tarzdaki hat eserlerinin yanı sıra, bazı sanatçılar farklı istifleri ile de takvimde yer almayı başardı. Serginin, haziran ayı sonuna kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.