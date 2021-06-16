Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ABD’den iadesi sağlanan Anadolu kökenli iki adet amfora, Arizona Doğal Tarih Müzesine 1986 yılında bağışlanan iki adet pişmiş toprak kap ile Fransa’dan iadesi sağlanan iki eser Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde muhafaza altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, San Diego’da yaşayan bir kişinin, Los Angeles Başkonsolosluğuyla irtibata geçerek Anadolu kökenli iki adet amforayı gönüllü olarak iade ettiğini açıkladı. Bakanlık, Fransa’dan gelen eserlerin de bir Türk vatandaşı tarafından gönüllü olarak iade edildiğini duyurdu. Öte yandan 2003 yılından bu yana 4 bin 862 eserin Türkiye’ye dönüşü sağlanırken bunlardan 423’ü 2021 yılının ilk altı ayında gerçekleşti.