Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin dört bir yanında bahçede de sahne kuruluyor, ormanda da… Devlet Tiyatroları (DT) tarafından 21 Haziran’da başlatılan ‘Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’, bugünlerde dünyadan ve Türkiye’den Türkçe tiyatro yapan önemli tiyatro gruplarını Konya’da sanatseverlerle buluşturuyor. 1 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde toplam beş oyun sahnelenecek. Yine DT tarafından tertiplenen “Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali”, dört oyunu, 1 Temmuz’a kadar açık havada tiyatroseverlere sunuyor. DT’nin “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” çerçevesinde ise 1 Temmuz’dan itibaren altı farklı oyun, on gün boyunca sahnelenecek.

YEDİDEN YETMİŞE TİYATRO

İBB Şehir Tiyatroları, 26 Haziran’dan itibaren yediden yetmişe tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde buluşturacak. “Açık Hava Yaz Oyunları”nda dört oyun sahnelenecek. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu da açık havada perde açacak. Oyunlar, 7 Temmuz’da “Bir Delinin Hatıra Defteri”yle başlayacak. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda bir sahne kuran DOT Tiyatro ise temmuz ayından itibaren ormanda perde açacak.

Tiyatro sahnesiyle yeniden buluşma Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün 22. defa başlıyor.

Tiyatroya açık havada merhaba "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ve “Kamyon Tiyatrosu” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor