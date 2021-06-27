Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda çözüldü Göbeklitepe'deki tarlada bulunan ve gizemli şekilde ortadan kaybolan metal blokun (monolit) sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında çözüldü.
Bakan Ersoy'dan müjde: Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım, projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır piramitleri neyse Urfa belgesi bizim için oldukça değerli. 2021’de en etkili arkeolojik kazılar orada gerçekleşmiş olacak, zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum" dedi.
Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk
Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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