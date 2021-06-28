Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın birçok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer hâline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz” dedi.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe beyaza büründü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Kuraklık bazilikayı da vurdu! İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu Türkiye’nin ikinci bir Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik gölünde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı. Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan 2 bin yıllık bazilika kuşlara yuva oldu.