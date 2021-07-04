Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütün müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olduğunu açıkladı. Bakanlık, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğunu belirtti.
Müslüm Gürses Müzesi'nin yeri değişti Müslüm Gürses adına açılan müzenin yeri değiştirildi. Müze, yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.
Güzel müzeler bizi bekler! Türkiye’deki müze sayısı bu sene 500’e çıktı. 2020’de 26 özel müze açılarak bir rekor kırıldı. Birçok yeni müze ise hazır hâlde ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor. Ancak Türkiye müze sayısında hâlâ Batı’nın çok gerisinde.
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi için destek istedi Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzelerinin Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradığını belirterek, “Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar” dedi. Dünyada ve Türkiye’de tek olan mumyalanmış balıkların koyacak yer olmadığı için yerlerde kaldığını ifade eden Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi
Öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müzeler ücretsiz oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan güzel bir açıklama geldi. Bakanlık öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin müzelere ücretsiz girebileceğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütün müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olduğunu açıkladı. Bakanlık, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğunu belirtti.
Etiketler : Müzekart,müze,ücretsiz,