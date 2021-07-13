Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek. 19 Mayıs'ta sahiplerini bulacak olan ödüllerin adayları belli oldu. 2021 yılının aday listesi, ABD’li aktör Ron Cephas Jones ve kızı Jasmine Cephas Jones'ın sunuculuğu ile Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin YouTube kanalından canlı yayınla açıklandı. Bu arada, Emmy Ödülleri'nde yayıncılar arasında 130 adaylıkla HBO Max'ın en fazla adaylığa sahip olduğu, ardından ise 129 adaylıkla Netflix'in bulunduğu belirtilirken yayıncılar arasında Disney Plus ise 71 adaylık sağladı.

Ödül kategorileri ve aday listesi şöyle:

En İyi Dram

The Crown

The Boys

Bridgerton

The Handmaid's tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

En İyi Komedi

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu

"Shrill" ile Aidy Bryant

"The Flight Attendant” ile Kaley Cuoco

“Hacks” ile Jean Smart

“Mom” ile Allison Janney

“Black-ish” ile Tracee Ellis Ross

Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu

“Black-ish” ile Anthony Anderson

“The Kominsky Method” ile Michael Douglas

“Shameless” ile William H. Macy

“Ted Lasso” ile Jason Sudeikis

Kenan” ile Kenan Thompson

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

“The Crown” ile Josh O’Connor

“Pose” ile Billy Porter

“This Is Us” ile Sterling K. Brown

“Bridgerton” ile Rege-Jean Page

“Lovecraft Country” ile Jonathan Major

“Perry Mason” ile Matthew Rhys

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

In Treatment” ile Uzo Aduba

“The Crown” ile Olivia Colman

“The Handmaid’s Tale” ile Elisabeth Moss

“Pose” ile MJ Rodriguez

“Lovecraft Country” ile Jurnee Smollett

En İyi Talk Show

“Conan”

“The Daily Show with Trevor Noah”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“The Late Show with Stephen Colbert”

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

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