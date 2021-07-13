Televizyon endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek. 19 Mayıs'ta sahiplerini bulacak olan ödüllerin adayları belli oldu. 2021 yılının aday listesi, ABD’li aktör Ron Cephas Jones ve kızı Jasmine Cephas Jones'ın sunuculuğu ile Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin YouTube kanalından canlı yayınla açıklandı. Bu arada, Emmy Ödülleri'nde yayıncılar arasında 130 adaylıkla HBO Max'ın en fazla adaylığa sahip olduğu, ardından ise 129 adaylıkla Netflix'in bulunduğu belirtilirken yayıncılar arasında Disney Plus ise 71 adaylık sağladı.
Ödül kategorileri ve aday listesi şöyle:
En İyi Dram
The Crown
The Boys
Bridgerton
The Handmaid's tale
Lovecraft Country
The Mandalorian
Pose
This Is Us
En İyi Komedi
Black-ish
Cobra Kai
Emily in Paris
Hacks
The Flight Attendant
The Kominsky Method
Pen15
Ted Lasso
Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu
"Shrill" ile Aidy Bryant
"The Flight Attendant” ile Kaley Cuoco
“Hacks” ile Jean Smart
“Mom” ile Allison Janney
“Black-ish” ile Tracee Ellis Ross
Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu
“Black-ish” ile Anthony Anderson
“The Kominsky Method” ile Michael Douglas
“Shameless” ile William H. Macy
“Ted Lasso” ile Jason Sudeikis
Kenan” ile Kenan Thompson
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu
“The Crown” ile Josh O’Connor
“Pose” ile Billy Porter
“This Is Us” ile Sterling K. Brown
“Bridgerton” ile Rege-Jean Page
“Lovecraft Country” ile Jonathan Major
“Perry Mason” ile Matthew Rhys
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu
In Treatment” ile Uzo Aduba
“The Crown” ile Olivia Colman
“The Handmaid’s Tale” ile Elisabeth Moss
“Pose” ile MJ Rodriguez
“Lovecraft Country” ile Jurnee Smollett
En İyi Talk Show
“Conan”
“The Daily Show with Trevor Noah”
“Jimmy Kimmel Live!”
“Last Week Tonight with John Oliver”
“The Late Show with Stephen Colbert”
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