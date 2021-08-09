Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaklaşık yirmi ton ağırlığındaki geminin yeni yerine taşınması, 48 saat sürdü. Mısırlı yetkililer Giza’daki taşımanın başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığının yaptığı açıklamada “Taşıma projesinin maksadı, insanlık tarihinin ahşaptan yapılmış en büyük ve en eski organik eserini gelecek nesiller için korumaktır” ifadelerine yer verildi. Büyük Mısır Müzesi Genel Sorumlusu Atef Moftah da geminin özel olarak ithal edilen uzaktan kumandalı bir araçla, metal bir kafes içinde yekpare olarak taşındığını ifade etti. 1954 yılında Gize Piramitlerinin bulunduğu bölgede bir çukura gömülü hâlde bulunan sedir ağacından yapılan gemi, 43,6 metre uzunluğunda ve 5,9 metre genişliğinde.

Mısır’da firavunlar geçidi: 22 mumya törenle müzeye götürüldü Mısır’da 3.000 sene önce Luxor şehri yakınlarındaki Krallar Vadisi ve Deyr el-Bahri sitesine gömülen ve ilk olarak 19. asırda ortaya çıkarılan 22 mumyanın nakli için Kahire’de geçit merasimi tertip edildi.