Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEİN

Kayıt, 12 Ağustos'ta saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde seyredilebilecek. Oyundan bölümlerin sahnelendiği Medea tragedyası, Iason’un eşi ve Kolhis Krallığı’nın prensesi olan Medea’yı terk ederek Korinthli Yunan prensesle evlenmeye karar vermesi üzerine yaşananları konu alıyor. Çekimleri, Türkiye İş Bankasının kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos antik şehrinde yapılan oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlendi. Tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse ve İpek Türktan Kaynak’ın rol aldığı eser, ilk gösteriminden itibaren ücretsiz online erişime açık olacak.