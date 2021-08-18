Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

28 bin 500 metrekare özel proje alanı olarak inşaatına başlanan merkezin temel atma töreninde konuşan Bakan Ersoy, Göbeklitepe’ye dair müjdeler verdi.

Ersoy, şöyle konuştu: Göbeklitepe, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır. 12 bin yıl öncesi olarak tarihlenen o sıfır noktasını da yeni bulgularla birkaç bin yıl daha geriye çekeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Anadolu, insanlığa ve bilim çevrelerine daha nice heyecanlar ve şoklar yaşatacak.

Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.