Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Amazon.com.tr’nin açıkladığı verilere göre Ocak 2021’den bu yana yılın en çok satan kitabı Jules Verne’nin “Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler”i oldu.

İnternet sitesinin rakamlarına göre Verne’in eserini Schopenhauer’in “Mutlu Olma Sanatı”, George Orwell’in “1984”ü, Anton Pavloviç Çehov’un “Altıncı Koğuş” ve Victor Hugo’nun “Bir İdam Mahkûmunun Son Günü” adlı eserleri takip etti.

3 yaşındaki kız çocuğu kitap yazdı Hindistan'da 3 yaşında olduğu öğrenilen Chrissy Knight, “Muhteşem Büyük Aslan” kitabını kaleme alarak er geç yazar unvanını aldı.

Doğuştan engelli genç kız burnuyla kitap yazdı Sultanbeyli’de yaşayan ve doğuştan engelli olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Sedanur, sadece burnunu kullanarak şiir kitabı yazdı. Yaklaşık 4 yıldır yazmak için emek verdiği şiirlerinin kitaplaştırılmasıyla hayalini gerçekleştiren 25 yaşındaki Sedanur’un şimdiki hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir kitabını hediye edebilmek.